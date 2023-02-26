Mohammadmehdi Ahmadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadmehdi Ahmadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadmehdi Ahmadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadmehdi Ahmadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadmehdi Ahmadi 10 Ocak 2001 tarihinde Malayer, Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی احمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadmehdi Ahmadi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Mohammadmehdi Ahmadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammadmehdi Ahmadi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammadmehdi Ahmadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadmehdi Ahmadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadmehdi Ahmadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadmehdi Ahmadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

1 Temmuz 2022 yılında Persepolis

26 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

30 Haziran 2023 yılında Persepolis

Mohammadmehdi Ahmadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadmehdi Ahmadi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammadmehdi Ahmadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2018/19 parisan Iranian U192019/20 Ehsan Javan Kiouj U19

İran U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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