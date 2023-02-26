Mohammadmehdi Hamidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadmehdi Hamidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadmehdi Hamidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadmehdi Hamidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadmehdi Hamidi 14 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی حمیدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadmehdi Hamidi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadmehdi Hamidi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammadmehdi Hamidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadmehdi Hamidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadmehdi Hamidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadmehdi Hamidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında Saipa FC U21

27 Ekim 2021 yılında Shahid Oraki

1 Ağustos 2022 yılında FC Nassaji M.

Mohammadmehdi Hamidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadmehdi Hamidi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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