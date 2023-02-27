Mohammadmehdi Mohebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadmehdi Mohebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadmehdi Mohebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadmehdi Mohebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadmehdi Mohebi 10 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدمهدی محبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadmehdi Mohebi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mohammadmehdi Mohebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadmehdi Mohebi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammadmehdi Mohebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadmehdi Mohebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadmehdi Mohebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadmehdi Mohebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında Naft Novin U19

1 Temmuz 2017 yılında Saipa FC U19

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal U21

24 Ağustos 2018 yılında Moghavemat U21

2 Kasım 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

28 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

3 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Mohammadmehdi Mohebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadmehdi Mohebi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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