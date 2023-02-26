Mohammadreza Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Abbasi 27 Temmuz 1996 tarihinde Minab, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا عباسی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Abbasi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Mohammadreza Abbasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Abbasi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zob Ahan

15 Ekim 2020 yılında Foolad

1 Temmuz 2022 yılında Tractor

Mohammadreza Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Abbasi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

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