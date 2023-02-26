Mohammadreza Abbasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Abbasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Abbasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Abbasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Abbasi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا عباسی قادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Abbasi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Abbasi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Abbasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Abbasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Abbasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Abbasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Nassaji U21

29 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

Mohammadreza Abbasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Abbasi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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