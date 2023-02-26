Mohammadreza Akhbari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Akhbari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Akhbari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Akhbari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Akhbari 15 Şubat 1993 tarihinde Karaj şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد رضا اخباری شاد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Akhbari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Consulting Group yapmaktadır. Mohammadreza Akhbari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Akhbari'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Akhbari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohammadreza_akhbari/

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Mohammadreza Akhbari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Akhbari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammadreza Akhbari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Akhbari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Saipa FC U21

1 Temmuz 2013 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2015 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2017 yılında Saipa FC

6 Ocak 2019 yılında Tractor Sazi

Mohammadreza Akhbari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Akhbari şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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