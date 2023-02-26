Mohammadreza Bordbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Bordbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Bordbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Bordbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Bordbar 26 Ağustos 2004 tarihinde Bandar Anzali, Gilan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا بردبار şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Bordbar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Bordbar'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Bordbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Bordbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammadreza Bordbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Bordbar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Malavan U19

24 Eylül 2021 yılında Malavan

Mohammadreza Bordbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Bordbar şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.