Mohammadreza Ghobeishavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Ghobeishavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Ghobeishavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Ghobeishavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Ghobeishavi 24 Ocak 2000 tarihinde Abadan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا غبیشاوی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Ghobeishavi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oxygen sport agency yapmaktadır. Mohammadreza Ghobeishavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Ghobeishavi'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Ghobeishavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Ghobeishavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Ghobeishavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Ghobeishavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sanat Naft U19

1 Temmuz 2017 yılında Sanat Naft

2 Temmuz 2022 yılında Foolad

Mohammadreza Ghobeishavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Ghobeishavi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Mohammadreza Ghobeishavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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