Mohammadreza Hosseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Hosseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Hosseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Hosseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Hosseini 15 Eylül 1989 tarihinde Nurabad, Fars şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Seyed Mohammad Reza Hosseini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Hosseini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammadreza Hosseini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Hosseini'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Hosseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Hosseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Hosseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Hosseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Fajr Sepasi

1 Temmuz 2015 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan

25 Ocak 2023 yılında Gol Gohar

Mohammadreza Hosseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Hosseini şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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