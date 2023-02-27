Mohammadreza Khaledabadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Khaledabadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Khaledabadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Khaledabadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Khaledabadi 30 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا خالدآبادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Khaledabadi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Khaledabadi'nin Havadar SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Khaledabadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Khaledabadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Khaledabadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Khaledabadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2020 yılında Havadar SC

Mohammadreza Khaledabadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Khaledabadi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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