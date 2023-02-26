Mohammadreza Mehdizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Mehdizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Mehdizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Mehdizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Mehdizadeh 19 Şubat 1994 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمد رضا مهدی زاده کاسانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Mehdizadeh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Mohammadreza Mehdizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Mehdizadeh'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Mehdizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Mehdizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Mehdizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Mehdizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2016 yılında Tractor Sazi

29 Ocak 2019 yılında Sepahan

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında FC Nassaji M.

Mohammadreza Mehdizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Mehdizadeh şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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