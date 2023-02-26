Mohammadreza Raoufi Manesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Raoufi Manesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Raoufi Manesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Raoufi Manesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Raoufi Manesh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا رئوفی منش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Raoufi Manesh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Raoufi Manesh'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Raoufi Manesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Raoufi Manesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammadreza Raoufi Manesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Raoufi Manesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Shahr Khodro U21

1 Eylül 2021 yılında Shahr Khodrou

21 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Mohammadreza Raoufi Manesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Raoufi Manesh şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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