Mohammadreza Shakibkhou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammadreza Shakibkhou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammadreza Shakibkhou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammadreza Shakibkhou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammadreza Shakibkhou 9 Ocak 2002 tarihinde Bushehr şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da محمدرضا شکیب خو şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammadreza Shakibkhou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Mohammadreza Shakibkhou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammadreza Shakibkhou'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammadreza Shakibkhou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammadreza Shakibkhou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammadreza Shakibkhou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammadreza Shakibkhou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Shahin Bushehr

4 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Mohammadreza Shakibkhou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammadreza Shakibkhou şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.