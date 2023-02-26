Mohammed Abass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abass 21 Ocak 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abass Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Abass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abass'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tema Youth

24 Şubat 2013 yılında Medeama

17 Ocak 2017 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

23 Temmuz 2019 yılında Enyimba Aba

23 Ekim 2020 yılında Medeama

21 Ekim 2021 yılında Eleven Wonders

15 Şubat 2022 yılında Nsoatreman FC

Mohammed Abass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abass şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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