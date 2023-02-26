Mohammed Abu Fani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Fani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abu Fani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abu Fani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abu Fani 27 Nisan 1998 tarihinde Kafr-Qara şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד אבו פאני şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abu Fani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abu Fani'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abu Fani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abu Fani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abu Fani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abu Fani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

3 Eylül 2017 yılında H. Ramat Gan

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2018 yılında Hapoel Hadera

22 Ocak 2019 yılında Maccabi Haifa

18 Eylül 2019 yılında Hapoel Hadera

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

Mohammed Abu Fani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abu Fani şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Abu Fani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Haifa

İsrail takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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