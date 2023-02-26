Mohammed Abu Nil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abu Nil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abu Nil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abu Nil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abu Nil 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מוחמד אבו ניל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abu Nil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Abu Nil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abu Nil'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abu Nil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abu Nil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Abu Nil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abu Nil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bnei Sakhnin

5 Ağustos 2021 yılında M. Bnei Reineh

30 Haziran 2023 yılında Bnei Sakhnin

Mohammed Abu Nil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abu Nil şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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