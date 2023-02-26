Mohammed Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Abubakar 22 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Abubakar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 5 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Abubakar'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2021 yılında Dreams FC

Mohammed Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Abubakar şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.