Mohammed Al Absi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Absi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Absi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Al Absi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Al Absi 24 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Saleem Hamid Al-Absi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Al Absi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Absi'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Al Absi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Al Absi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Al Absi şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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