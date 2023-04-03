Mohammed Al Dosari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Dosari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Dosari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Dosari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Dosari 31 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed bin Dakhilallah bin A. Al-Dosari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Dosari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Dosari'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Dosari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Dosari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Dosari şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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