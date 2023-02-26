Mohammed Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Alhassan 6 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Alhassan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammed Alhassan'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2018 yılında Hearts of Oak

31 Ocak 2023 yılında Asante Kotoko

Mohammed Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Alhassan şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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