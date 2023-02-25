Mohammed Ali Bendoula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Ali Bendoula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Ali Bendoula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Ali Bendoula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Ali Bendoula 10 Temmuz 2001 tarihinde Ain Touta şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Ali Bendoula Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Ali Bendoula'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Ali Bendoula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Ali Bendoula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh
Mohammed Ali Bendoula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Ali Bendoula şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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