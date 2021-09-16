Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'dan evlilik açıklaması: "Belki de evlendik nereden biliyorsunuz?" Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşkları tam gaz devam eden Şeyma Subaşı YouTube kanalına yüklediği video ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evlilik hakkında konuşan Subaşı, "Evlilik kadar kafanıza taş düşsün. Belki de evlendik. Nereden biliyorsunuz?" diyerek şaşırttı.

1 11 Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine konu olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Elsaloussi ile aşk yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Subaşı son olarak yeni bir YouTube videosu yayınladı.