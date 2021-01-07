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  3. Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nın hayatı merak konusu oldu. Subaşı'nın aşkını itiraf etmesinin ardından gizemli ismin Mohammed Alsaloussi olduğu iddia edilmişti. Peki Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar? İlk olarak Şeyma Subaşı, dans videosunda görülen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin özel hayatı ve serveti merak konusu oldu. Peki Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Miami'de bir alarak uzun süredir orada yaşayan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi Mısırlı genç bir yatırımcıdır. Amerika’da yaşamını sürdüren Mohammed Alsaloussi’nin  Acun Ilıcalı’dan daha zengin ve varlıklı olduğu iddia edildi.

Mohammed Alsaloussi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar?

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi ile bir paylaşımda bulunmuş ve yüzünü göstermediği sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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