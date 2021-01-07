Mohammed Alsaloussi kimdir, nereli, kaç yaşında? Mohammed Alsaloussi toplam serveti ne kadar? İlk olarak Şeyma Subaşı, dans videosunda görülen ve ardından ikilinin aşk yaşamasıyla tanınan Mohammed Alsaloussi'nin özel hayatı ve serveti merak konusu oldu.

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miami'de bir ev alarak uzun süredir orada yaşayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi Mısırlı genç bir yatırımcı olduğu söyleniyordu. Amerika’da yaşamını sürdüren 36 yaşındaki Mohammed Alsaloussi’nin Acun Ilıcalı’dan daha zengin ve varlıklı olduğu iddia ediliyordu.

Şeyma Subaşıyla büyük aşk yaşayan Mohammed Alsaloussi birlikteliklerine bir süre ara vermişti. Ancak, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

MOHAMMED ALSALOUSSİ TOPLAM SERVETİ NE KADAR?

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya aldığı bütün hediyelerin sahte olduğu iddiaları çok konuşulmuştu. Öte yandan 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor.