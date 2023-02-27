Mohammed Direya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Direya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Direya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Direya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Direya 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Filistin uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Adeeb Mohammed Direya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Direya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Mohammed Direya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Direya'nin Valmiera FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Direya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Direya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Direya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Direya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Khaleel SC

10 Temmuz 2022 yılında Valmiera

Mohammed Direya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Direya şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Direya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shabab Al-Khalil

Filistin U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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