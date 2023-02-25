Mohammed Fodil Belkhadem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Fodil Belkhadem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Fodil Belkhadem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Fodil Belkhadem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Fodil Belkhadem 25 Ocak 2002 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da بلخادم محمد فضيل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Fodil Belkhadem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Mohammed Fodil Belkhadem, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Fodil Belkhadem'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Fodil Belkhadem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Fodil Belkhadem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Fodil Belkhadem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Fodil Belkhadem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında MC Oran U21

1 Temmuz 2019 yılında Belouizdad U21

1 Kasım 2021 yılında CR Belouizdad

Mohammed Fodil Belkhadem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Fodil Belkhadem şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Fodil Belkhadem Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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