Mohammed Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Fuseini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Fuseini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Fuseini 16 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Gadafi Fuseini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Fuseini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Mohammed Fuseini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Fuseini'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Fuseini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Fuseini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Fuseini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Fuseini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2022 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2022 yılında Sturm Graz

Mohammed Fuseini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Fuseini şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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