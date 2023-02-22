Mohammed Guda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Guda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Guda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohammed Guda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohammed Guda 15 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Idris Muhammed Guda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohammed Guda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&N SAMURAI AGENCY yapmaktadır. Mohammed Guda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohammed Guda'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohammed Guda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohammed Guda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Wikki Tourists
Mohammed Guda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohammed Guda şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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