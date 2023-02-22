Mohammed Guda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Guda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohammed Guda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Guda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.