Mohammed Hardi Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Hardi Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Hardi Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Hardi Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Hardi Abdulai 10 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Hardi Abdulai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Hardi Abdulai'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Hardi Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Hardi Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Hardi Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Hardi Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Hardi Abdulai şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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