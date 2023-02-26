Mohammed Haruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Haruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Haruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Haruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Haruna 20 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Haruna Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Haruna'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Haruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Haruna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Haruna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Haruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Haruna şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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