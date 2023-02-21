Mohammed Kadiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Kadiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Kadiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Kadiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Kadiri 7 Mart 1996 tarihinde Obuasi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Mohammed Kadiri şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Kadiri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAC Management yapmaktadır. Mohammed Kadiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Kiev futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Kiev takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Kadiri'nin Dinamo Kiev ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Kadiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Kadiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Kadiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Kadiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Austria Wien

2 Ağustos 2018 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2019 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Kiev

16 Eylül 2020 yılında Arsenal Tula

5 Ocak 2021 yılında Dinamo Kiev

29 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

30 Ocak 2022 yılında Dinamo Kiev

15 Şubat 2022 yılında Honvéd

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

Mohammed Kadiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Kadiri şuan Dinamo Kiev takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Barcelona (Ghana)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.