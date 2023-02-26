Mohammed Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Kamara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Kamara 31 Ekim 1997 tarihinde Sinkor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Kesselly Kamara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Kamara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Mohammed Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 23 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Kamara'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Kamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mkeka10/

Mohammed Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohammed Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UCLA Bruins

5 Ocak 2019 yılında Paderborn

2 Ağustos 2019 yılında LA Galaxy II

1 Ekim 2020 yılında Menemenspor

8 Ocak 2021 yılında Hatayspor

25 Şubat 2022 yılında FC Astana

30 Haziran 2022 yılında Hatayspor

23 Eylül 2022 yılında Hapoel Haifa

Mohammed Kamara kimdir

Mohammed Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Kamara şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Mohammed Kamara nereli

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