Mohammed Kesselly Kamara kimdir? Kaç yaşında? Nereli? | Atakaş Hatayspor yeni transferi Mohammed Kesselly Kamara kariyeri

Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile genç yetenek Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk + 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Atakaş Hatayspor'un bu anlaşması, futbolseverler tarafından sevinçle karşılandı. Bu haberin üzerine internet kullanıcıları Mohammed Kesselly Kamara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Atakaş Hatayspor yeni transferi Mohammed Kesselly Kamara hayatı...

MOHAMMED KESSELLY KAMARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

31 Ekim 1997 tarihinde Liberya'da doğan Mohammed Kesselly "Keka" Kamara, 23 yaşındadır.

Kamara , 2016 yılında Tyler Junior College'da kolej futbolu oynamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Kamara, Tyler'da geçirdiği iki yıl boyunca 70 gol attı ve sadece 44 maçta 10 asist yaptı. Bir okul rekoru kıran ve NJCAA liderliğinde 14 maç kazanan 48 gol atarak 2017 sezonunu yılın NJCAA oyuncusu olarak bitirdi.

MOHAMMED KESSELLY KAMARA KARİYERİ

UCLA

Kamara, 2018'de 14 maça çıktığı, 5 gol attığı ve tek bir asist yaptığı UCLA'ya transfer oldu .

Atlanta Silverbacks

Üniversitede geçirdiği süre boyunca Kamara , 14 maçta 9 gol attığı Ulusal Premier Futbol Ligi takımı Atlanta Silverbacks için de yer aldı.

Profesyonel

SC Paderborn 07

Kamara, 2019 MLS SuperDraft'a girmesini sağlayacak olan Major League Soccer ile bir Nesil Adidas anlaşması imzalamak için güçlü bir aday olarak kabul edildi. Ancak, 5 Ocak 2019'da 2. Bundesliga takımı SC Paderborn 07 ile sözleşme imzalayarak Avrupa'ya taşınmayı seçti.

Paderborn'da geçirdiği süre boyunca, Kamara tek bir ilk takım görünümü elde edemedi, ancak Paderborn'un Oberliga Westfalen'de yarışan 5. kademe ikinci takımına 7 maçta 8 gol attı.

Haziran 2019'da Kamara ve Paderborn, kulüple olan sözleşmesini feshetmeyi karşılıklı olarak kabul etti.

LA Galaxy II

2 Ağustos 2019'da Kamara, USL Şampiyonası tarafı LA Galaxy II için sözleşme imzaladı.Profesyonel ilk maçına 11 Ağustos 2019'da, Austin Bold'u 3-1 yendikleri maçta 84. dakikada yedek oyuncu olarak çıktı .

Menemenspor

1 Ekim 2020'de Kamara, Türkiye TFF Birinci Lig takımı Menemenspor'a geçti.