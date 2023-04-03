Mohammed Krishan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Krishan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Krishan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Krishan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Krishan 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Krishan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Krishan'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Krishan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Krishan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Krishan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Krishan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Krishan şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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