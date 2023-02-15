Mohammed Mahammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Mahammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Mahammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Mahammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Mahammed 26 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Somali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohammed Yousef Mahammed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Mahammed Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Mahammed, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Mahammed'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Mahammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohammed Mahammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Mahammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Mahammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Åtvidabergs FF

19 Şubat 2022 yılında Västerås SK

Mohammed Mahammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Mahammed şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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