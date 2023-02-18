Mohammed Nahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Nahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Nahiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Nahiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Nahiri 22 Ekim 1991 tarihinde El Jadida şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da محمد النهيري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Nahiri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Nahiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Nahiri'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Nahiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Nahiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Nahiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Nahiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FUS Rabat

12 Ağu 2017 yılında Wydad AC

15 Eylül 2020 yılında Al-Ain FC

20 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ağu 2021 yılında Raja Casablanca

Mohammed Nahiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Nahiri şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Nahiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 16 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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