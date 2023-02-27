Mohammed Ridha Jalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Ridha Jalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Ridha Jalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Ridha Jalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Ridha Jalil 17 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Ridha Jalil Mezher Al-Elayawi/ محمد رضا şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Ridha Jalil Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Mohammed Ridha Jalil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammed Ridha Jalil'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Ridha Jalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Ridha Jalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Ridha Jalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Ridha Jalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Talaba SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Zawraa SC

27 Temmuz 2022 yılında Naft Al-Wassat

1 Ocak 2023 yılında Sanat Naft

Mohammed Ridha Jalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Ridha Jalil şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Ridha Jalil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Naft SC (2013-2015)

Irak takımında 16 numaralı formasıyla 26 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Irak U17 takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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