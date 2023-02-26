Mohammed Sadat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Sadat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Sadat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Sadat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Sadat 26 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Sadat Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Sadat'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Sadat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Sadat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Sadat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Sadat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Sadat şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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