Mohammed Saeid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Saeid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Saeid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Saeid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Saeid 24 Aralık 1990 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Eritre,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ሞሃመድ ኽሃሊድ ሳአኢድ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Saeid Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Neverland Management yapmaktadır. Mohammed Saeid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Saeid'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Saeid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iam_msviii/

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Mohammed Saeid Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohammed Saeid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Saeid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Saeid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında BK Forward

1 Mart 2012 yılında Örebro SK

1 Ocak 2015 yılında Columbus Crew

13 Aralık 2016 yılında Minnesota

31 Mart 2017 yılında Colorado

1 Ocak 2018 yılında Lyngby BK

3 Ağu 2018 yılında Sirius

11 Ağu 2021 yılında Trelleborg

Mohammed Saeid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Saeid şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Saeid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Forward (-2002), West Bromwich Albion (2002-2009)

Eritre takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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