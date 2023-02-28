Mohammed Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Saleh 18 Temmuz 1993 tarihinde Gaza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Filistin uyrukludur.Gerçek adı da محمد صالح şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Saleh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAS Group yapmaktadır. Mohammed Saleh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Saleh'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Saleh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MhamadNSaleh1

http://www.instagram.com/mo.saleh_5/

Haberin Devamı

Mohammed Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Haziran 2007 yılında Gaza SC

8 Haziran 2015 yılında Ahli Al-Khaleel

1 Temmuz 2018 yılında Floriana

25 Ocak 2019 yılında El Masry

4 Ekim 2021 yılında Qanah

15 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Qanah

6 Eylül 2022 yılında El Ittihad

Mohammed Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Saleh şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohammed Saleh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gaza Sport

Filistin takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Filistin U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.