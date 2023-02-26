Mohammed Samed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Samed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Samed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Samed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Samed 15 Eylül 1999 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Samed Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Moon Star Sports Agency yapmaktadır. Mohammed Samed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Samed'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Samed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Samed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohammed Samed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Samed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2018 yılında İstanbulspor

1 Ocak 2019 yılında İstanbul U21

16 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Ashanti Gold

1 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Mohammed Samed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Samed şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.