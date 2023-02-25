Mohammed Sulaimani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Sulaimani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Sulaimani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Sulaimani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Sulaimani 14 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Hussain Sulaimani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Sulaimani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Sulaimani'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Sulaimani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Sulaimani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Sulaimani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Sulaimani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında Flamurtari FC

Mohammed Sulaimani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Sulaimani şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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