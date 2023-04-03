Mohammed Sulemana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Sulemana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Sulemana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Sulemana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Sulemana 13 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Sulemana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Mohammed Sulemana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Sulemana'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Sulemana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Sulemana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Sulemana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Sulemana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Rio Ave A23

Mohammed Sulemana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Sulemana şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Sulemana Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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