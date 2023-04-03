Mohammed Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Tahiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Tahiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Tahiri 22 Ocak 2001 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Tahiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Mohammed Tahiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohammed Tahiri'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Tahiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Tahiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Tahiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Tahiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21

1 Temmuz 2023 yılında Kulüpsüz

Mohammed Tahiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Tahiri şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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