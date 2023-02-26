Mohammed Tetteh Nortey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Tetteh Nortey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Tetteh Nortey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Tetteh Nortey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Tetteh Nortey 20 Kasım 1990 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Tetteh Nortey Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM - AGENCY yapmaktadır. Mohammed Tetteh Nortey, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Tetteh Nortey'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Tetteh Nortey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Tetteh Nortey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Tetteh Nortey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Tetteh Nortey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hearts of Oak

1 Ekim 2012 yılında King Faisal

1 Temmuz 2017 yılında Elmina Sharks

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

23 Nisan 2020 yılında Eleven Wonders

22 Ağustos 2022 yılında Legon Cities FC

Mohammed Tetteh Nortey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Tetteh Nortey şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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