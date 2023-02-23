Mohammed Umar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Umar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Umar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Umar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Umar 11 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Umar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Mohammed Umar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohammed Umar'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Umar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Umar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Umar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Umar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2023 yılında Ilves

Mohammed Umar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Umar şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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