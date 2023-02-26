Mohammed Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Yahaya 17 Şubat 1988 tarihinde Tema şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Yahaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTBOOK yapmaktadır. Mohammed Yahaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mohammed Yahaya'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Yahaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Yahaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Yahaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında OGC Nizza

1 Mayıs 2008 yılında Tema Youth

1 Temmuz 2008 yılında Real Tamale

1 Temmuz 2011 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2012 yılında Amidaus Prof.

30 Haziran 2013 yılında Asante Kotoko

13 Ağustos 2014 yılında Al-Ittihad

30 Haziran 2015 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2016 yılında Aduana Stars

1 Ocak 2017 yılında Azam FC

1 Ocak 2018 yılında Aduana Stars

Mohammed Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Yahaya şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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