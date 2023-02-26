Mohammed Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Yahaya 10 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Yahaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Yahaya'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Yahaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Yahaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Yahaya şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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