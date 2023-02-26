Mohammed Zakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Zakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Zakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Zakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Zakari 15 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Zakari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporwin Consults yapmaktadır. Mohammed Zakari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohammed Zakari'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Zakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Zakari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Zakari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Zakari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Inter Allies

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Kotoku Royals

Mohammed Zakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Zakari şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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