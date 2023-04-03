Mohanad Al Shudukhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Shudukhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Al Shudukhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Al Shudukhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Al Shudukhi 15 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Al Shudukhi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Mohanad Al Shudukhi'nin Al-Raed U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohanad Al Shudukhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Al Shudukhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohanad Al Shudukhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Al Shudukhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Al Shudukhi şuan Al-Raed U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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